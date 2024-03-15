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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

اشتعلت الأحداث على مدار عرض 4 حلقات من المسلسل، ليترقب الجمهور ما تحمله الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، الذي حجز مكانة خاصة لدى الجمهور، ليصبح موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 5، محط اهتمام الجميع، خاصة في حالة انشغالهم عن مشاهدة الحلقة فور عرضها.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

زاد اهتمام الجمهور بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة، بمجرد عرض 4 حلقات منه، ليصبح موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 5، والذي يمكن متابعته على مدار 30 حلقة.

مسلسل صيد العقارب 

يمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc  الحلقة 5، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة؛ إذ يرصد حالة من الصراع بين أسرتين في الصعيد، لتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة، ويظهر ذلك خلال وتيرة الأحداث التي تحمل جرعة من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يقدمه نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم  الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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مسلسل محارب الحلقة 4| مواعيد العرض والقنوات الناقلة لها

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