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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل حق عرب الحلقة 4| مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة له

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث مسلسل حق عرب تطورا كبيرا في الأحداث والعديد من الصراعات التي عاشها بطل العمل عرب السويركي، ويبحث الجمهور عن موعد موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 4، والتي نكشف مواعيدها في السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 4

يبدأ موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 4 في الساعة الثانية عشرة ظهرا، والإعادة الثانية في الساعة الثالثة عصرا.

مسلسل حق عرب

كما أعلنت قناة ON موعد إعادة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، والمقرر أن تكون في الخامسة والربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوى عثمان، رياض الخولي، أحمد صيام، كارولين عزمي، دينا فؤاد، وعدد كبير من الفنانين من إنتاج شركة سينرجي، إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

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