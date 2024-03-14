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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل صيد العقارب| مواعيد العرض والقنوات الناقلة له

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

بعد عرض أول حلقات مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، والذي ينافس في دراما رمضان 2024، حرص العديد من المتابعين على معرفة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة الرابعة، خاصةً بعد الكثير من الأحداث المشوقة التي على رأسها اكتشاف مصطفى، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد ماجد، للعلاقة العاطفية التي تجمع والدته بشخص آخر غير أبيه.

مسلسل صيد العقارب 

مسلسل صيد العقارب

تسلسل الأحداث التي غلب عليها الغموض جعل الجميع يحرص على معرفة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة الرابعة، الذي يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 4، اليوم الخميس في تمام الساعة 02:45 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 01:45 ظهرًا.

أحداث مسلسل صيد العقارب

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب بقتل علي درغام دون معرفة القاتل، ولكن الجمهور ذهب بالشك إلى شخصين أولهما زوجته عفاف التي انتابها الشك بأنه يخونها وتجمعه علاقة عاطفية بامرأة أخرى، وهو ما قالته لشقيقته الدكتورة عايدة التي لم تصدق الأمر، والثاني في مصطفى، ابن سيمون التي تمثل دور المرأة الخائنة، إذ سمع والدته وهي تتحدث مع شخص أخر، مما جعله يعرف أنها على علاقة عاطفية بشخص آخر غير أبيه، والجميع في انتظار موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة الرابعة لمعرفة من القاتل؟.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لمتابعي مسلسل صيد العقارب مشاهدة الحلقة 4 على قناة CBC اليوم الخميس الساعة 7.30 مساءً، والإعادة غدا الخميس 2:45 صباحًا، و1:45 مساءً،

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