الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل محارب الحلقة 4| مواعيد العرض والقنوات الناقلة لها

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة نيرمين الفقي، مزيدا من الضغط من جانب "عزازي" زوج نيرمين الفقي ووالد الشاب "رامي" المتهم في قتل والدة عزيز، حيث يسعى "عزازي" لتهديد المحامي "حسام" بالتشهير به وتشويه سمعته إذا فشل في إخراج ابنه من السجن، خاصة بعد انهيار زوجته بسبب حبس ابنها.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 4

وتشهد أحداث مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة نيرمين الفقي، الضغط على عزيز للتنازل عن قضية مقتل والدته وقبول 5 ملايين جنيه دية، ولزيادة الضغط يتم تلفيق تهمة مخدرات وحيازة سلاح أبيض، وبعد قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، يسعى حسام لمقابلة عزيز في السجن وإقناعه بالتنازل عن القضية مقابل تبرئته.

مسلسل محارب

موعيد مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم 
وعن موعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم ، فهي 3 مواعيد مختلفة على قناة CBC العامة وفق الخريطة البرامجية للشبكة، ويبدأ عرض الحلقة الساعة 9 مساءً، ثم الساعة 5:15 فجرًا، والمرة الأخيرة الساعة 3:45 عصر اليوم التالي.

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 4| مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة له

مواد متعلقة

مسلسل حق عرب الحلقة 4| مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة له

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4| ميرنا جمال تكشف سر أمير كرارة

مسلسل حق عرب الحلقة 4| فتح الدفاتر المغلقة ووفاء عامر في ورطه

مسلسل محارب الحلقة 4| اشتباكات حادة وتفاوضات مثيرة وهروب محارب من السجن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 4| الشرطة تبحث عن قاتل علي درغام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 4| صراعات دموية وأخذ بالثأر بعد مقتل علي درغام

مسلسل المعلم|منذر رياحنة يحاول قتل مصطفى شعبان وسهر الصايغ تطلب الزواج عليها

مسلسل محارب الحلقة 4| موعد عرضه والقنوات الناقلة له
الجريدة الورقية