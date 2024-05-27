سفاح التجمع.. الدافع الحقيقي لقتله النساء ومعاشرتهن بالسادية حتى الموت| أسرار صادمة عن حياته الشخصية

فجرت التحقيقات مفاجأة مدوية عن "كريم" سفاح التجمع الخامس الأربعيني، المتهم بقتل عدد من النساء، بعد استقطابهم عن طريق الإنترنت، والتعدي عليهم جنسيًا بسادية في غرفة عازلة للصوت، ثم يقوم بقتلهم والتخلص من جثثهن في مناطق صحراوية متفرقة بمدينتي بورسعيد والإسماعيلية.

سفاح التجمع الخامس يقدم محتوى تعليمي على تيك توك

أكدت مصادر أمنية، إن سفاح التجمع الخامس يقدم محتوى تعليمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يمتلك حسابًا على التيك توك باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية وكيفية نطقها بطلاقة، وتحصد فيديوهاته ملايين المشاهدات، إذ يصل عدد متابعيه إلى 629 متابع، وكلهم ذوي أعمار صغيرة أقل من 20 عاما، بالإضافة إلى إمتلاكه 7 ملايين إعجاب عبر صفحته الرسمية على تيك توك.

الدافع الرئيسي وراء قتل سفاح التجمع للنساء

في الوقت نفسه، كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة وصادمة عن سفاح التجمع الخامس، لافتة إن الدافع الرئيسي وراء توجه ميوله إلى الانتقام وقتل هؤلاء النساء بتلك الطريقة الوحشية، هو تعرضه للخيانة على يد زوجته مع صديقه المقرب، الأمر الذي تسبب له في الإصابة بحالة نفسية أودت به إلى هذا المصير.



قرر "كريم" بعدها استهداف النساء الساقطات وممارسة السادية معهن قبل قتلهن، حيث كان يجبر ضحاياه على تعاطي مخدر الآيس، ثم يجامعهن بسادية وعنف حتى الموت، حيث كان يشعر بمتعة وسعادة بالغين لحظة سماع صراخهن بحسب اعترافاته، وبعدها يتخلص منهن عاريات ويضعهن في شنطة سفر بالصحراء، وهن، موظفة من مدينة نصر، وربة منزل من أبو النمرس، وطالبة جامعية من الزاوية الحمراء في القاهرة.



مفاجآت مدوية عن سفاح التجمع الخامس

وكانت تحريات الأمن قد كشفت أن المتهم "كريم.م.م" سفاح التجمع الخامس البالغ من العمر 40 عامًا، ليس لديه سجل إجرامي، إذ تخرج في إحدى الجامعات الأميركية، وكان يعمل مدرساً، لكنه ترك العمل، واتجه إلى مجال الأعمال الحرة، ثم انفصل عن زوجته بعد إنجابه طفلاً منها يبلغ حالياً من العمر 10 أعوام.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سفاح النساء فجر السبت، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية متفرقة في بورسعيد والإسكندرية.