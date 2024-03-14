صيد العقارب يتصدر "التريند" لليوم الرابع على التوالي وأجواء نارية من الجمهور

تصدرت النجمة غادة عبد الرازق التريند بمسلسل صيد العقارب، كما أشاد بها الجمهور بتعليقات إيجابية عن أدائها وشخصيتها وإتقانها للدور وأبرزها "أعظم ممثلة في الزمن الحالي"، وجاء ذلك بعد عرض الحلقة 4 من العمل، ونجح أبطال المسلسل فى جذب المشاهدين مما جعل صيد العقارب بطولة جماعية نارية تنافس بقوة فى الماراثون الرمضاني.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يتصدر التريند

واستطاعت غادة عبدالرازق أن تتصدر الترند على منصة "إكس" لليوم الرابع على التوالي من خلال التفاعل الكبير للمتابعين، حيث شاركوا صورها وعبروا عن إعجابهم الكبير بدورها في المسلسل وجرأتها في التعامل مع العقارب.

مسلسل صيد العقارب

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

وشهدت الحلقة الرابعة تصاعدا كبيرا للأحداث حيث دخلت "عايدة"، والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، في نوبة بكاء بعد استرجاع ذكرياتها مع أخيها علي والذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبدالغني بعد مقتله على يد "سامح" ابن إسماعيل والذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي.

أحداث الحلقة 4 مسلسل صيد العقارب

وتتوالى الأحداث ويفكر "إسماعيل" وزوجته والتي تجسد شخصيتها "سيمون" في طريقة لإخفاء ابنهما "سامح" بعد أن تسببب في مقتل "علي".

فيما انهارت غادة عبدالرازق من البكاء وأخبرت زوجها "ياسين" بأنها ستذهب مع والدها للمنزل في إشارة لتوتر العلاقة بينهما بعد حادث مقتل شقيقها «علي» على يد شقيقه "سامح".