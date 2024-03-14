سفارة مصر بالكويت تدعو المواطنين لتعديل أوضاع إقامتهم في أقرب فرصة

وفقا لقرارات الداخلية الكويتية..

دعت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت السادة المواطنين المنطبقة عليهم شروط تعديل الأوضاع الواردة في بيان وزارة الداخلية الكويتية الصادر يوم ١٤ مارس ٢٠٢٤ إلى الالتزام بتعديل أوضاعهم وفقا للضوابط والإجراءات المقررة من قبل وزارة الداخلية الكويتية خلال المهلة المقررة لذلك في الفترة من ١٧ مارس إلى ١٧ يونيو ٢٠٢٤.

وتحث السفارة الإخوة المواطنين المنطبقة عليهم الشروط على إنهاء إجراءات تعديل أوضاعهم في أقرب فرصة.

جاء ذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع تولي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم وترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبيةً لرسالتها السامية بإعتبارها مركزاً للعمل الانساني .

حيث قررت وزارة الداخلية منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17 .