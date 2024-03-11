بهجت العبيدي يهنئ الشعب المصري بشهر رمضان المبارك والصوم الكبير

هنأ بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



كما توجه العبيدي بالتهنئة للأخوة الأقباط الذين يصومون مع أشقائهم المسلمين حيث تصادف صيام شهر رمضان مع الصوم الكبير عند الأقباط.



وتقدم العبيدي بالتهنئة إلى السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية وجميع البعثة الدبلوماسية المصرية وكذلك لأبناء الجالية المصرية: مسلمين وأقباط بهذه المناسبة الدينية الغالية.



وأكد العبيدي أن حلول شهر رمضان ليتوافق مع الصيام الكبير لدى الأخوة الأقباط فرصة طيبة لكل أبناء الشعب المصري لإظهار التلاحم بين أبناء الأمة جميعا.