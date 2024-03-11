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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمير كرارة يبكي بحرقة في برنامج حواري والمذيعة تعالج الموقف بفاصل عاجل.. فيديو

أمير كرارة
أمير كرارة

دخل الفنان أمير كرارة، في نوبة من البكاء، وذلك بعد عرض صورة له مع والده المتوفي، وعلق أمير قائلا: "ياه.. ده الشخص الوحيد اللي مقدرش أشوف صورته وأمسك نفسي من الدموع"، ما حدى بمقدمة البرنامج بالخروج لفاصل عاجل.

وانهار الفنان أمير كرارة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بعد عرض هذه الصور، مؤكدا أن يحبه والده جدًا وكان الشخص الأقرب إلى قلبه وهو أغلى شخص في حياته، داعيًا له على الهواء مباشرة بالرحمة والمغفرة.

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مي عز الدين

وأعرب أمير كرارة، عن حبه وتقديره للفنانة مي عز الدين كثيرًا وشارك معها الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سوق الكانتو"، مؤكدا أن مسلسل سوق الكانتو كان عمل ممتع بالنسبة له خلال رمضان الماضي.

وأوضح، أن الفنانة مي عز الدين شخصية محترمة وملتزمة ومحترفة وبها صفات جيدة كثيرًا، موجهًا سؤال لها، قائًلًا: "ليه بتختفي من الحياة يا مي".

وأشار إلى أنها اختفت تمامًا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "سوق الكانتو" الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لا يحزن منها لأن لها حياتها الخاصة وخصوصيتها ويجب احترام ذلك، منوهًا بأنها تريد بعد كل عمل أن تختفي وتبعد عن الوسط، متابعا: "مشكلتها أنها بتختفي بعد أي عمل، بس بتسأل عليا ولما عملت المسلسل الاخير اتصلت بيا وسألت عليا".

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