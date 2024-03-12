أول تعليق لوالد محمد النني بعد استبعاده من منتخب مصر (فيديو)

علق ناصر النني، والد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على عدم مشاركة نجله في معسكر المنتخب المقبل في أول قائمة للمدير الفني الجديد حسام حسن، قائلا:" كلنا مع منتخب مصر ومحمد ابني بيحب منتخب مصر، وتحت أمره في أي وقت".

افتتاح محمد النني غرفة للصلاة في ستاد الإمارات

وأبدى والد محمد النني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم"، سعادته بافتتاح ابنه غرفة للصلاة في ستاد الإمارات، ملعب نادي أرسنال الإنجليزي. : فخورين بما يفعله محمد النني في بريطانيا".

وأضاف ناصر النني:" ناس كتير دخلت الإسلام في بريطانيا بسبب أفعال محمد النني ومحمد صلاح والتي تظهر تمسكهما بدينهما".

وعبّر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه بعدم انضمام محمد النني نجم الأرسنال لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للبطولة الودية في الإمارات.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع على قناة المحور": "شرط أساسي لانضمام أي لاعب لمنتخب مصر المشاركة بصفة مستمرة مع فريقه، واستبعاد النني بقوانين المنتخبات الوطنية طبيعي رغم تقديري الكبير له".

وأكمل: "لكي تنضم لمنتخب مصر لابد أن تكون لاعبًا يشارك بشكل مستمر مع ناديه، حتى لو تكن تشارك في جميع دقائق المباريات، والمنتخب الوطني له قوانين وقواعد".

وتابع: "مع احترامي الكبير لمحمد صلاح يجب أن يتم استدعائه للمنتخب حتى لو كان لا يشارك بشكل مستمر لانه يمتاز بمستوى مختلف ويمكن الاستفادة منه بشكل كبير".

وأردف: "يحسب لمحمد النني أنه ظهر بشكل جيد مع منتخب مصر رغم عدم مشاركته بصفة مستمرة مع أرسنال".

ووجه ميدو رسالة لمحمد النني قائلًا: "بمستواك الحالي يمكنك اللعب في العديد من الفرق الأوروبية، ولك أسلوب رائع يعتمد على الذكاء".