مادلين طبر: الحصول على الجنسية المصرية أمنية عظمية أتمنى تحقيقها

قالت الفنانة مادلين طبر، إن الذكريات التي لا تريد أن تسترجعها تعود إلى تفاصيل الحروب في المنطقة التي لم تنتهي بل تمتد وتتنوع وتتفرع وبمثابة ضربات قلبية في هذا الزمن الصعب.

وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،"احساسي العروبي والقومية عندي عالي وعشقي لمصر عالي، ولازم نقف في ضهر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعشق واحترام ولا يوجد من ورائها أي رغبة أو هدف وكنت بحشد له في الانتخابات الرئاسية من كل قلبي لأنه واحب عليا".

وكشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عن سبب عدم حصولها على الجنسية المصرية حتى الآن، قائلة إن هناك رموزا وقفوا بجانب مصر يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي النظر إليهم واعطائهم الجنسية المصرية لأنهم يستحقوا هذا التكريم من بينهم هي، موضحة أنها رفضت الحصول على جنسية إحدى الدول لأنها الحصول على الجنسية المصرية أمنية كبيرة.

ونوهت إلى أنها دخلت عالم الفن في عمر ناهز 16 عاما بمحض الصدفة، فلم يخطر يوما ببالها العمل الدرامي والتمثيلي وهذا التحول جاء بين ليلة وضحاها.

استطردت، : "عمي سليم طلب مني في ذلك العمر دخول مسابقة ملكة جمال الكون، "لقيني احلويت فجأة" وحينها اكتشفت موهبة التمثيل".

محسوبة على مصر

وأعربت عن مدى حبها لمصر وشعبها الطيب الأصيل، قائلة: أنا ست جدعة ومحسوبة على مصر اللي احتضنتي وبعشقها وأتمنى أموت فيها".

وشنت الفنانة مادلين طبر هجوما حاد على بعض الفنانين، لافتة إلى أن هناك بعض زملائها الفنانين يدفعون الأموال لتسويق أعمالهم الدرامية والسينمائية، مضيفة: التسويق مش غلط ولا عيب بالعكس ده تلت النجاح، ولكن بعض الفنانين بيدفعوا فلوس على حاجات هبلة عشان يتصدروا الترند"، مضيفة: المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلم الممثل إزاي يضحك مش موجود حاليا واختفى ولا يمكن للفنان الكوميدي أن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل".

وكشفت سبب ابتعادها عن الفن، موضحة أن الدراما اللبنانية تتقدم أحصنة السباق الأولى في موسم رمضان الحالي، ولكن هناك شركتين إنتاج في لبنان يسيطران على سوق الدراما معقبة: "ربما أكون أنا مش على هواهم".