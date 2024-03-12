أحمد كريمة يوضح رخص وشروط الإفطار في شهر رمضان (فيديو)

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رخص الإفطار خلال شهر رمضان وأحكامها وشروطها.

وأضاف «كريمة» خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة «الأولى»، أن الرخص المصرحة المرض ويحددها الطبيب المعالج للمريض وليس الفقهاء، والسفر فوق 85 كم في المرحلة الواحدة أما الرخص الثالثة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين قرر أطباؤهم عدم احتمالهم الصيام وعليهم إخراج إطعام للمسكين كل يوم.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «المرض قد يكون عضوي أو نفسي لديه اضطرابات»، لافتا إلى أن هناك مشقة نفسية أو عضوية يسمح بالإفطار فيها.



وواصل أحمد كريمة، أنه «يجب على المريض والمسافر بعد شهر رمضان أن يقضي الأيام التي أفطرها»، مختتما بأن الحامل والمرضعة بمثابة المريض.



