عاجل
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

إسعاد صالح: الصلاة بالمكياج يجوز ووضعه لا يفسد الصيام

الدكتورة سعاد صالح،
الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن وضع المكياج لا يفسد الصيام أو الصلاة، موضحة “يجوز أن تصلي وتصوم المرأة وتضع المكياج ولا يوجد مشكلة في ذلك”.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الصلاة لها ما يفسدها، مثل الضحك والنجاسة، الكلام أثناء الصلاة، ولكن وضع أشياء في العين لا يفسد الصلاة ولا الصوم.

txt

سعاد صالح: لا مشكلة شرعية في وضع المرأة للمكياج وحديث زنا المرأة المتعطرة ضعيف

ولفتت إلى أن الصوم يفسده الأشياء التي تدخل البطن، ولكن وضع  المكياج لا يفسد الصوم، وطالبت من الجميع بالاستماع لـ تفاسير الدين من المتخصصين.

وأشارت إلى أن ما تقوله هي مسؤولة به أمام الله، وأن كل فتاة يحق لها أن تقبل ما أقوله أو ترفضه.

مواد متعلقة

فقه‭ ‬التهيؤ

فقه المرأة في رمضان.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي السبت المقبل
الجريدة الورقية