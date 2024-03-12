أحمد الفيشاوي: التاتو من أيام القدماء المصريين ومقتنع بيه لأني فرعوني (فيديو)

علق الفنان أحمد الفيشاوي، على انتشار “التاتو” على جسده، قائلا: "التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كاناو بيرسموا على جسمهم".

مش بندم على أي تاتو عملته

وأضاف أحمد الفيشاوي خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج " على المسرح" المذاع على قناة “الحياة” "أنا مش بندم على أي تاتو عملته ومش بمسح تاتو عشان أعمل تاتو جديد"، معقبا: "التاتو فلكور شعبي وأي تاتو أنا عمله مقتنع بيه ومش بفكر أشيله أو أغيره".

وتابع أحمد الفيشاوي:" لما بدأت أمثل في عام 2000 طلبت من أبويا يعلمني طريقة التمثيل وقالي لازم تلتزم بالصدق في التمثيل، لأنك عارف إن الكلام اللي بتقوله أثناء التمثيل ممكن يكون ضد مبادئك ومعتقداتك ولازم تصدق أي شخصية تقوم بتقديمها".

وأضاف: "أنا عندي دكتور نفسي بروحله منذ 1997 ويقدم لي علاج نفسي وأذهب له في الكثير من الأحوال".

وأردف" لو أنا عند طبيب نفسي هدعي ربنا وأقول يارب احرق كل الناس اللي بيقتلوا الأطفال والنساء في الشوارع والمنازل في مناطق كثيرة بالعالم ".