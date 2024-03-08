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كنت بعمل 135 ألف جنيه في الليلة.. فيفي عبده: الإقبال على عروضي كانت قياسية
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كنت بعمل 135 ألف جنيه في الليلة.. فيفي عبده: الإقبال على عروضي كانت قياسية

الراقصة فيفي عبده
الراقصة فيفي عبده

حلت الفنانة والراقصة فيفي عبده ضيفة على الإذاعية والإعلامية فاطمة مصطفى في برنامجها “الراديو بيضحك”، والذي يبث على راديو 9090.

وقالت فيفي عبده إن إقبال الجمهور على عروضها كانت قياسية خاصة خلال عرض مسرحية “حزمني يا”، مضيفة: “المسرحية استمرت في العرض 5 سنوات وكنت أتحدى المنافسين حتى يوم الإجازة وأعرض المسرحية وكنت بعمل في الليلة 135 ألف جنيه، وعمر المسرح المصري ما عمل الرقم ده خالص ولا مع أي حد”.

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وتابعت: “حتى لما عملت مسرحية روايح على مسرح الدولة كان الإقبال كبير حتى لو كانت الدنيا مطر كان المسرح بيبقى على آخره من المشاهدين”.

ونوهت إلى أنها ملّت من كثرة الحسد، مردفة: “أنا من كتر القر بقى القرآن يقف في بوقي”، راوية واقعة عن انشطار هون إلى نصفين خلال استخدامه في أحد العروض بسبب عين حسودة، على حسب قولها.

وعن ادعاء منتج خلال لقاء تلفزيوني بتنفيذ “عمل سحري لها”، ردت نافية: “دا كلام فارغ”، مشددة على تمسكها بالقرآن في مواجهة الحاسدين والناقمين.


 

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