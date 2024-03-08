انقسامات وخلافات واضحة داخل حكومة نتنياهو

أكد الإعلامي جمال عنايت، أنه طالب منذ شهرين أو أكثر برحيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنها استنفذت غرضها، إلا أن كل الأحداث المتعاقبة والمتتالية بعد ذلك تشير إلى هذا الاتجاه.

وقال "عنايت"، خلال تقديمه برنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه من المفروض أن هناك حكومة حرب في إسرائيل وأن هذه الحكومة هي حكومة ائتلاف ووحدة وطنية، وأن كل الأطراف بغض النظر عن انتمائتها السياسية أو الحزبية يجب أن تجتمع على هدف واحد، لكن في حقيقة الأمر أن هذا لا يحدث.

وأشار إلى أن الانقسامات والخلافات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت بأن هناك تسجيلات ويجب تفتيش البعض والوزراء، وبدأت المسألة تتصاعد إلى أن وصلت إلى ذروتها حينما تحدى بيني جانتس نتنياهو وذهب فجأة في زيارة لواشنطن ثم لندن التقا فيهما بكل المسؤولين الكبار في الإدارتين.

السعودية تستضيف الأحد اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

وفي سياق آخر، تستضيف السعودية الأحد المقبل اجتماعا سداسيا عربيا لبحث إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات والمرحلة المقبلة لإقامة دولة فلسطينية.

وحسب RT ، لفتت مصادر إلى أن الاجتماع تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ154، على وقع انسداد أفق المفاوضات التي كانت الأطراف المعنية تدفع في اتجاهها للوصول إلى وقف لإطلاق النار قبيل رمضان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.

بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوسخريستودوليدس، أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.