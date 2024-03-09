حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كواليس ترميم تلاوات "قيثارة السماء" (فيديو)

قالت هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، تعليقا على الانتهاء من ترميم تلاوات جدها: ""رحلة ترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت طويلة تمتد لأكثر من 20 عاما".



وقالت هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، على فضائية "إكسترا نيوز"،: مساء اليوم الجمعة: "والدي عمل على ترميم تسجيلات منذ 50 عاما، ولكن كان هناك تسجيلات لم يستطع ترميمها لأنها كانت تحتاج تكنولوجيا حديثة".

وجدت استجابة وترحيب كبير من قبل مدينة الإنتاج الإعلامي

وتابعت حفيدة الشيخ محمد رفعت: "كنت دائما أقول إنني لدي تسجيلات نادرة وتحتاج إلى استوديو عالي التقنية"، موضحه: "وجدت استجابة وترحيب كبير من قبل مدينة الانتاج الإعلامي لترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت".

وأردفت : "مدينة الإنتاج الإعلامي لم تأخذ أي مقابل نظير ترميم تلاوات الشيخ محمد رفعت، وكانوا يشعرون أنهم يعملون عمل طيب، بالرغم من أنهم صرفوا أموالا كثيرة".

انتهت مدينة الإنتاج الإعلامي من أعمال ترميم مجموعة من التسجيلات النادرة للشيخ محمد رفعت من القرآن الكريم ومعالجتها هندسياً بمركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة , وبهذه المناسبة , أقامت المدينة إحتفالية كبيرة إحتفاءاً بهذا الإنجاز الكبير , حضرها عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب , ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والسيدة هناء محمد رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت, وإسماعيل دويدار نائب رئيس شبكة القرآن الكريم , وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

وفي كلمته بهذه المناسبة اكد الجبالي , أن مدينة الإنتاج الإعلامي يسعدها ويشرفها ونحن علي مشارف شهر رمضان العظيم أن تعلن الانتهاء من ترميم هذه النسخة النادرة للشيخ محمد رفعت , والمعروف بقارئء رمضان و"قيثارة السماء" وأن هذا اليوم هو يوم فخر لمدينة الإنتاج الإعلامي نعتز به جميعاً , مضيفاً أنه آن الأوان أن يخرج كل هذا التراث العظيم للشيخ محمد رفعت , ليتمتع بالإستماع إليه عدد كبير من عشاق صوت الشيخ ,وذلك بعد أن تم إحياءه مرة أخري بمركز التراث السمعي والبصري بالمدينة , ويأتي ذلك إنطلاقاً من دور المدينة في الحفاظ علي التراث الوثائقي المسجل والمصور وحفظ حق الأجيال القادمة للإطلاع علي هذه الكنوز الوثائقية.

وإستعرض المهندس محمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بالمدينة, المراحل الفنية والهندسية التي تمت منذ إستلام النسخ المتهالكة من التسجيلات النادرة حتي خروجها إلي النور , بهذه الجودة العالية والتي إستغرقت مايقرب عن عام ونصف العام.