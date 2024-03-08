كرم جبر يكشف سر غضب شيح الأزهر من الإعلام (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن كواليس حوار له مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر فيه شيح الأزهر عن غضبه من الإعلام.

وأضاف كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء اليوم: "أنا أحب شيخ الأزهر واحترمه جدا ولي علاقة وثيقة معه عندما كان رئيس جامعة الأزهر.. والراجل فكره مستنير وواجهة إسلامية نتشرف بها”.

وتابع: “من عامين كان هناك هجوم فى الإعلام على شيخ الأزهر.. وهو كان زعلان واتصلت به وكنت عايز أزوره ووافق قالي تعالي يا أستاذ كرم .. وقعدت قولتله اننا بنحبه قالي لا انا زعلان من الإعلام وبيستخدموا ألفاظ لا يجب إستخدامها مع شيخ الأزهر.. وانتوا عايزين ايه وسطية فى الإسلام ولا عايزين الإعلام اللي جاي من داعش والتطرف”.

الأزهر يمثل الوسطية

وأردف كرم جبر: “ شيخ الأزهر قال لي أن الأزهر يمثل الوسطية والهجوم شديد عليه.. قلت له أن شيخ الأزهر له قدسية واحترام وأنه لا بديل للأزهر.. قال لي أني هطلب من الإعلام يتمسكوا بالموضوعية والحياد ويحترموا شيخ الأزهر قلت له دا فرض علينا.. ومواقف شيخ الأزهر مشرفة وتحترم المرأة وتصونها”