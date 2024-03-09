قلبي يقطر دمًا.. عمرو أديب: الأهلي فاز على الزمالك بالحظ (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب،على فوز الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر على حساب الزمالك، قائلا: " قاعد لوحدي فاي لاستاد أبكي كنت حاسس أن النصر جاي، قلبي يقطر دما، ارفع راسك فوق إنت زملكاوي"

الأهلي لا يستحق الفوز



وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "، قائلا: "قولوا الحقيقة أن الأهلي لا يستحق الفوز.. قولوا إنه الحظ، وإنه نادي صالح سليم".

وتابع: "كل الأشياء اللي ممكن تتقال اتقالت، وابقى أنا وحيدا حزينا في هذا المكان أفكر فيما حدث هذه الليلة، فما حدث ليس غريبا بالنسبة لي، وأجد من أسباب سعادتي هذه السعادة الغامرة التي تنتاب ملايين المصريين عندما أشعر بهذا الحزن المتكرر، إنها قصة حياتي، أن يلعب الزمالك ويكسب الأهلي".

وأردف عمرو أديب: منذ عدة ساعات كان الاستاد كله يسوده شعور أن الزمالك سيكسب هذه المباراة، وأتحدى ١٠٠ مليون مواطن، لأنه كان مسيطر ومهيمن على المباراة، وأضاع أهداف كثيرة، ثم تحدث الحكاية الأسطورة التي تحدث دائما بين الأهلي والزمالك.

وتابع عمرو أديب: جاء الهدف الأول مشكوك فيه وكان بمثابة القاضية، ليتأكد الانتصار بهدف ثاني لنخسر المباراة الكأس، لسبب غير معلوم، وهذا قضاء الله، وفجأة ينظر الاستاد كله إلى أعلى ليرى انطباعات عمرو أديب وهو مهزوم.

وتساءل: هل الحياة غير عادلة تماما؟ يجب أن تكون عادلة كرة على الأقل، الزمالك كان كويس وبيلعب، ولكن عندما تتكلم مع أحد يقول لك الأهلى لديه ثقافة النصر، والزمالك لديه ثقافة الهزيمة.

وحقق الأهلي لقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

سجل النجم الدولي إمام عاشور هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 82 من عمر المباراة، ثم وقع النجم محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الهدف الثاني ليحسم المباراة للمارد الأحمر.



شهدت المباراة جانبًا كبيرًا من القوة والندية بين الفريقين، إلا أن الأهلي نجح في فرض سيطرته على اللقاء وسجل ثنائية رائعة حسم بها اللقب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمود كهربا.

بينما بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.



