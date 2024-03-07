كلام فى الهوا

الخميس 07/مارس/2024 - 08:17 م 3/7/2024 8:17:29 PM

يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه «أصعب الحرام أوله ثم يَسهُل ثم يُستساغ ثم يُؤلف ثم يَحلو ثم يُطبع على القلب ثم يبحث القلب عن حرام آخر» رحم الله الرجل، فهذا ما نلاحظه حولنا، هناك من يسرقون عينى عينك دون أن يتحرك لديهم ساكن، مات ضميرهم وأصبحوا لا يفرقون بين حلال وحرام «كله عند العرب صابون» حتى أصبحنا لا نثق فى كل ما يُقال لنا بعد أن استباح الأغلبية الاعتداء على الأموال والأعراض، غيم الليل وغابت الشمس، ودان عليهم الظلام وقربت السرقة منهم، فهم لا يخافون من أى حساب سواء فى الدنيا أو الآخرة، يفتكون بالأخضر واليابس، يأكلون يومياً على حساب بند المصروفات، وهكذا يلبسون ويسافرون وما زلت أرى سكوت من له الحق فى المراجعة والمراقبة بعيداً عن هذا الأمر، يصرفون بالملايين ويحصلون على بدلات أيضاً بالملايين، والنتيجة العائدة على المكان أقل من الصفر، لا فائدة من كل ما يُقال لهم أو عليهم... بل الأكثر من ذلك أنهم الآن أصبحوا لا يُعيرون الأمر شيئاً، لا فائدة مرجوة منهم، لكنهم يَستحلون الحرام ويأكلون مال النبى ويعتقدون بأن لا أحد يراهم، نزع الله من قلوبهم نوره وتركهم فى ظلماتهم لا يبصرون.

لم نقصد أحداً!