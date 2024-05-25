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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

الأهلي
الأهلي

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، وذلك عندما يلتقي بنظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي البطولة.
 

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واستطاع الأهلي الخروج بنتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي في لقاء الذهاب، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في الموقعة التي شهدها ملعب رادس بتونس.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد. 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق. 

الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي. 

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة الأهلي أمام الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.
بينما تُذاع موقعة الأهلي والترجي التونسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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