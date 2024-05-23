عاجل حبس الفنانة منه شلبي سنة|تفاصيل

قضت محكمة النقض برفض طعن الفنانة منة شلبي على حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

حبس الفنانة منة شلبي

وكان محامي منة شلبي المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التمس من المحكمة براءتها من التهم المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة في المطار لم تتم بحضور المتهمة

كانت النيابة العامة، في 21 ديسمبر 2022 أحالت الفنانة منة شلبى للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وفي اليوم التالي حددت محكمة الاستئناف جلسة غدا الخميس 5 يناير لبدء أولى جلسات محاكمتها.



كانت النيابة العامة، أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتها.



وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها: أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.