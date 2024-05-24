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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إسرائيل تضع محمد شبانة على قوائم المطلوبين.. ما السبب ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت إسرائيل صورة للإعلامي المصري والصحفي محمد شبانة، على أنه من ضمن قائمة المطلوبين القبض عليهم، وأن الجيش الإسرائيلي يبحث عنه.

وكانت تقصد إسرائيل محمد شبانة، قائد كتيبة رفح، ولكن تشابه الأسماء وقرب الشبه إلى حد ما أوقع الاحتلال في مأزق.

وسريعا انتشرت صورة الإعلامي المصري محمد شبانة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الساخرة على الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب أحد المتابعين "طول عمرهم حمير، وضعوا صورة الصحفي محمد شبانة على أساس انه قائد كتيبة رفح، ومطلوب القبض عليه".

وكتب الإعلامي عمرو عبد الحميد، "جهاز الشاباك ينشر صورة للزميل الصحفي والإعلامي محمد شبانة على أنها لمحمد شبانة أحد قادة القسام في رفح الذي فشلت إسرائيل في اغتياله، الجهاز يتعرض لأعطال مستمرة".

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