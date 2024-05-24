زواج ياسمين رئيس للمرة الثانية من رجل أعمال .. من العريس؟

تستعد الفنانة ياسمين رئيس، لدخول عش الزوجية للمرة الثانية بعد طلاقها من المخرج هادي الباجوري، ومقرر أن يقام حفل زفافها يوم الخميس المقبل بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

زواج ياسمين رئيس ورجل أعمال من خارج الوسط الفني

احتفلت ياسمين رئيس مع أصدقائها مساء أمس الخميس، بتوديع العزوبية، وسيطرت أجواء الفرح والسعادة على وجهها وكل الحضور، ومن بينهم الفنانة دينا الشربيني.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

من هو عريس ياسمين رئيس ؟

زوج ياسمين رئيس، هو رجل الأعمال الشاب أحمد عبد العزيز، و طليق ابنة النجمة رغدة، وانفصلا منذ سنوات، وبعدها قابل “ياسمين”، ونشأت بينهما قصة حب كبيرة، ومقرر أن يحتفل العروسان بزواجهما الخميس المقبل.

زوج ياسمين رئيس

طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري

أعلنت ياسمين رئيس، انفصالها الرسمي عن زوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال تدوينة عبر موقع التدوينات الأشهر عالميًا “إكس”، وهو تويتر سابقًا، وكتبت "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

سبب طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري

خرج هادي الباجوري، عن صمته، كاشفًا سبب طلاقهما، قائلًا: "سبب طلاقي أنا وياسمين رئيس مش بسبب تصريحي على الغيرة ولا الكلام، والتصريح ده في انترفيو وكان الكلام على أن لو في أدوار معينة ممثلة لازم تعملها عشان أنا كنت وقتها عامل فيلم قمر 14، وكان فيه بوس لشيرين رضا وخالد النبوي».

ياسمين رئيس وهادي الباجوري

ياسمين رئيس وهادي الباجوري

وأضاف “الباجوري”، قائلًا: "وقالوا لو ده اتطلب من ياسمين أثناء ما هي كانت مراتي وقتها هل هتوافق على كده؟، وكان ردي عايزني أبقى منافق يعني مينفعش ابقى موافق إن ممثلة تانية تعمل ده ومش موافق على دي عشان هي مراتي".

ياسمين رئيس

آخر أعمال ياسمين رئيس

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ياسمين رئيس، مسلسل “جودر”، والدي عرض صمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد.

مسلسل جودر، يتنمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

ياسمين رئيس

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.



أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

ياسمين رئيس