ضياء رشوان: إسرائيل على وشك التضحية بالجائزة الأكبر وهى العلاقات مع مصر (فيديو)

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تهديد الأمن القومي المصري خط أحمر وتصفية القضية الفلسطينية أيضا خط أحمر وأمر لا تقبل به مصر.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن إسرائيل على وشك التضحية بالجائزة الأكبر وهى العلاقات مع مصر، مضيفا مصر حافظت طيلة الوقت على الواسطة بين الفلسطينين والإسرائيليين.

معبر كرم أبو سالم خاضع للإدارة الإسرائيلية طيلة الوقت

وتابع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن معبر كرم أبو سالم بين مصر وقطاع غزة واسرائيل وخاضع للإدارة الإسرائيلية طيلة الوقت وعلى الله إسرائيل تفوت اللي هيجي للفلسـطينيين، متابعا أن مصر لا تبحث عن أي حرب ولكنها قادرة على أي حرب.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الموقف المصري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني منذ سنة 48 وحتى هذا اللحظة وربما قبل عام 48 كانت الحكومات المصرية كانت تعارض فتح باب الهجرة أمام اليهود لدخول فلسطين في زمن حتى قبل زرع إسرائيل في المنطقة، مشيرًا إلى أن حكومة الانتداب البريطاني كانت تسهل دخول اليهود من كل مكان، ولكن مصر كانت أحد الدول الرئيسية التي تصدّت لهذا الأمر وهي الدول التي أرسلت جيشها بفلسطين دفاعا عن عروبة فلسطين ودفاعا عن الأمن القومي المصري.

وأضاف حسين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تفعله مصر من 7 أكتوبر حتى الآن هو محاولة إجهاض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه وإنهاء الأزمة للأبد عبر تهجير السكان وتدمير القطاع بحيث أنه لا يصبح صالحًا للحياة، مؤكدًا أن مصر فطنت لهذا الموضوع منذ اللحظات الأولى وهذا مخطط خطة موجود في الأدراج الإسرائيلية ينتظر التنفيذ، وينتظر الفرصة.



الهجمة الإسرائيلية الصهيونية الغربية على مصر



وأوضح أن ما يفسر هذا الموقف سر الهجمة الإسرائيلية الصهيونية الغربية على مصر في منذ بدء العدوان والذي زاد بالأكثر منذ الهجوم على رفح الفلسطينية 7 مايو الجاري، مؤكدًا أن هذه الحملة العنيفة على مصر تفسيرها الوحيد هو أن مصر أفسدت هذا المخطط وأن مصر تقف بالمرصاد للمخطط الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا بكل الطرق.