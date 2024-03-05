فوائد الأعشاب والتوابل لضغط الدم

أثبتت دراسة أمريكية حديثة إن إضافة الأعشاب والتوابل أثناء طهي الطعام، قد يكون له فوائد صحية متعددة لصحة القلب وخفض ضغط الدم.

فوائد التوابل



ووفقًا لما ذكره موقع “ديلي ميل” البريطاني، أكد باحثو الدراسة إن توابل الطعام تحتوى على 6,5 جرام ، أو حوالي 1,3 معلقة صغيرة من الأعشاب والتوابل الني تساعد على خفض ضغط الدم.

فحص الباحثون 71 شخصًا لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وتناول كل مشارك كل نظام غذائي من التوابل - نظام غذائي قليل ، وواحد معتدل ، وواحد غني بالأعشاب والتوابل - بترتيب عشوائي لمدة أربعة أسابيع لكل منها ، مع استراحة لمدة أسبوعين بين كل فترة نظام غذائي .. تم سحب عينات الدم من كل مشارك وتضمنت الجرعات مزيجًا من 24 نوعًا من الأعشاب والتوابل المختلفة ، بدءًا من الريحان والزعتر إلى القرفة والكركم.

خلصت نتائج الدراسة إلى إنه بعد تناول النظام الغذائي الذي يشتمل على جرعة عالية من الأعشاب والتوابل ، كان ضغط الدم الانقباضي أقل من بعد اتباع النظام الغذائي بجرعة متوسطة .. كما عانى المشاركون أيضًا من انخفاض ضغط الدم الانبساطي بعد اتباع النظام الغذائي بجرعة عالية من الأعشاب والتوابل مقارنة بما بعد النظام الغذائي بجرعة منخفضة.