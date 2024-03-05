حملة توعوية عن مخاطر الإدمان في جامعة عين شمس (صور)

نظمت جامعة عين شمس حملة توعوية عن مخاطر الإدمان؛ استكمالا لحملات التوعية التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب.

واستضافت كلية الزراعة وكلية الطب البيطري بجامعة عين شمس بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء ندوة توعويه بعنوان "الإدمان....المخاطر والأضرار".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ثناء النوبي قائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد احمد رفعت خفاجي المشرف العام علي كلية الطب البيطري، وحاضر بها الدكتورة رشا محمد رشاد باحث بصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العزيز بدر مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رئاسة مجلس الوزراء وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تفاصيل ندوة جامعة عين شمس

أوضحت الدكتور رشا محمد رشاد دور الأسرة لأنها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات من خلال فهم طبيعة المشكلة وإدراك أساليب الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر ومعرفة طبيعة دورها في العلاج والتأهيل في حالة وقوع أحد أفرادها في إدمان المخدرات بالإضافة الي دور وسائل الإعلام المختلفة فى محاربة تعاطى المخدرات من خلال المساحات التوعوية التى تخصصها حول مخاطر هذه الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.

وأبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتاهيل الإجتماعي المتنقل من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة، وعلي هامش الندوة تم عرض فيلم ٤×٦ انتاج صندوق مكافحةوعلاج الادمان ومناقشته مع الطلاب.

وأشادت بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والجامعة .

وكذلك تحدثت عن دور إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بالإضافة إلى دعم رئيس الصندوق الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن ومدير الصندوق د.عمرو عثمان ومساعد وزيرة التضامن للطلاب ضمن الحملات والندوات التوعوية للطلاب داخل الجامعات المصرية .

وأشارت إلى أن أساس الوقاية نابع من التواصل والحوار المستمر بين الابناء والاباء والإنصات لهم بإهتمام وتشجيعهم علي التعبير وإبداء الرأي ، وتشجيع الأبناء علي ممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية وحثهم على المشاركات المجتمعية والتطوعية التي تسهم في تحقيق ذاتهم وشعورهم بقيمتهم في المجتمع.

وأشاد الدكتور بدر عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رئاسة مجلس الوزراء بدور واهتمام الصندوق في التشريعات الخاصه بقضية المخدرات وتناول محور الابعاد القانونيه الخاصه بقانون مكافحه المخدرات والاتجار فيها واهم الملامح التي تميز هذا القانون عن سابقه ، وأتساع دائره التجريم به من جرائم التواجد في مكان التعاطي وتهئية مكان للتعاطي والحيازة المجردة للمخدرات، وكذلك عن النظام العلاجي المستحدث بالقانون سواءً بالتقدم من تلقاء نفس المتعاطي للعلاج او من خلال إيداع مصحه علاجيه بدلا من مصحة عقابية.