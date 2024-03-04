المصريين بالنمسا يتوجه بالعزاء للبابا تواضروس في رحيل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

نعى الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، الذي وافته المنية بوم أمس الأحد، بعد حياة طويلة من العطاء والخدمة المثمرة.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لكل الأقباط وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ في رحيل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان داعين له المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأهل والأصدقاء الصبر والسلوان.