سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 3-5-2024

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-5-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.76 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.76 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.76 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.77 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.75 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.70 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.82 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.72 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

يتجه الين صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام، الجمعة، مدعوما بما يُعتقد أنه تدخل حكومي إبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عاما وهو ما ضغط على الدولار صوب التراجع.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال يوم عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار.

ويترقب المتعاملون أي تقلبات ضخمة أخرى قد يشهدها الين إثر شكوك بأن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع بما يصل إلى 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير بيانات بنك اليابان المركزي.

وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض لأول مرة دون مستوى حرج بلغ 160 ينا للدولار والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات.