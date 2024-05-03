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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن الأنابيب الكيني بنصف النهائي بطولة إفريقيا

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره فريق الأنابيب الكيني، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي.

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‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى المباراة النهائية.
‏‎ وتحدث إبراهيم فخر الدين، المدير الفني مع اللاعبات صباح اليوم حول أهمية المباراة وضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي.
‏‎ وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على فريق الكحول الإثيوبي في البطولة الإفريقية بنتيجة 3-0.

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