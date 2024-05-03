شروط الحصول على قرض تمويل المشروعات من بنك ناصر

يسعى بنك ناصر الاجتماعي في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال منح تمويلات للمشروعات الصغيرة وبشروط ميسرة، حيث تم رفع الحد الأقصى لتمويل “بدايتها فكرة” كى يصل إلى 20 مليون جنيه بأقساط شهرية وتيسيرات متعددة للمواطنين.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي أبرز شروط الحصول على تمويل المشروعات من بنك ناصر بعد زيادته إلى 20 مليون جنيه.

تمويل المشروعات

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي تلك التمويلات من خلال بنك ناصر بهدف تهيئة المناخ اللازم لتشجيع وتحفيز العملاء علي الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالي من خلال هذه المشروعات، لحسل تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي .

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب.

تتراوح قيمة التمويل بين 200 ألف جنيه وتم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 20 مليون جنيه بأقساط شهرية.

مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات

وأعلن الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان والموارد البشرية والخزانة، أبرز شروط الحصول على تمويل قرض المشروعات من بنك ناصر.

شروط الحصول على تمويل المشروعات

أن يكون العميل مصري الجنسية.

أن يتراوح السن من 21 عاما وألا يتجاوز 60 عاما وقت المنح.

وجود ضامن شخصي.

عمل استعلام ائتماني وميداني وتوافر دراسة جدوي للمشروع.

تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يقدم تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تمويل أصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة تحت شعار "بدايتها فكرة"، حيث نجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة.

وأكدت القباج في بيان للبنك أن قيمة التمويل تتراوح ما بين 200 ألف جنيه وتم رفع الحد الأقصى ليصل إلي 20 مليون جنيه بأقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وحتي 5 سنوات.

ويهدف البنك إلى تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع وتحفيز العملاء على الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الشمول المالي من خلال هذه بحسب الوزيرة.