زينة العلمي: درسنا الأنابيب الكيني جيداً وهدفنا التأهل للنهائي

أكدت زينة العلمي، لاعبة فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي أن مواجهة الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية صعبة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.



وأكدت زينة: «اللاعبات على أتم الاستعداد والجاهزية لمباراة الأنابيب الكيني، درسنا المنافس جيدا ونعلم كل نقاط القوة والضعف لديهم».

وتابعت: «إبراهيم فخر الدين المدير الفني تحدث معنا كثيرا، وشدد على ضرورة التركيز أمام الأنابيب الكيني، وعدم ارتكاب أي أخطاء أمام منافس لديه خبرات كثيرة في البطولات الأفريقية وبالتأكيد لن نفرط في فرصة التتويج باللقب».

واختتمت: «الفريق الكيني وصيف النسخة الماضية من البطولة ويمتلك رغبة قوية لتحقيق اللقب، ولكن نحن جاهزات ونضع كامل تركيزنا في المباراة من أجل التأهل للمباراة النهائية وسنقاتل من أجل الفوز».