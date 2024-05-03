مستعمرون يقتحمون قمة جبل العرمة بنابلس.. وأنباء عن اعتقالات ومداهمات

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الجمعة، قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أفاد شهود عيان بأن عدة مركبات شوهدت تقل مستعمرين إلى جبل العرمة، الواقع بين بلدتي بيتا وعقربا.

ودوت صفارات الانذار في البلدة تحسبا لهجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة نابلس، واقتحمت قرى عدة في المحافظة.

وحسب "وفا" فإن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت منازل في أحياء شارع ٢٤، والتعاون، وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطنين عيد الدردوك، ومحمد العقروق.

وأضافت المصادر، أن قوات احتلالية اقتحمت فجرا وصباحا قرى: سالم، شرق نابلس، وكفر قليل، ومادما، ويتما، وبيتا، وعصيرة القبلية جنوبا، وتل جنوب غرب نابلس، وبيت امرين غربا، وبرقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وفتشت بعض المنازل فيها، ودارت مواجهات في بعض القرى ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.