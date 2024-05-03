حالة الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الجمعة

حالة الطقس.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس مائلا للبرودة

ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بحسب بيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

ومن الظواهر الجوية المتوقعة ، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، من اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتكون سرعة الرياح من 30:50كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

درجات الحرارة

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى والصغرى، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 32، والصغرى 19 درجة مئوية.

* السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

* جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

* شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

* جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.