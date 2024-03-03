النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك يشارك في جمع تبرعات لمرضى السرطان

في لافتة إنسانية للمجتمع المصري الأمريكي..

شارك النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، في حفله الخيري الثانوي، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة من أجل جمع التبرعات لصالح مرضى السرطان، وذلك في لافته إنسانية تدل على روح العطاء والتضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها المجتمع المصري الأمريكي في الخارج.

وبدوره قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إن مشاركة النادي الثقافي المصري الأمريكي والأخ والصديق ثروت أحمد في حفلة الخيرية الثانوية لجمع التبرعات لصالح مؤسسة الخيرية السنوية تحت اسم ابنة الراحل جوزيف أحمد لمرضى السرطان، تعد دليلًا على روح العطاء والتضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها المجتمع المصري الأمريكي.

وأضاف " زنفل" في بيان له، أن هذا النوع من الفعاليات الخيرية وجمع التبرعات من الأمور المهمة جدًا في تحسين الوضع الاجتماعي والصحي للمجتمعات المحلية، وخاصةً في مواجهة الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

وتابع: " ومن خلال توفير الدعم المالي والمعنوي للمرضى وعائلاتهم، يمكن لجمع التبرعات أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية والنفسية المرتبطة بالمرض، والمساهمة في تحسين جودة حياتهم".

واختتم " زنفل": "يجب الإشادة بجهود النادي الثقافي المصري الأمريكي والأخ والصديق ثروت أحمد في المشاركة في هذه الحفلة الخيرية، وتشجيع المجتمعات المحلية على تنظيم المزيد من هذه الفعاليات الخيرية وجمع التبرعات لدعم الأعمال الخيرية المهمة".

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