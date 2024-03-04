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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

أطلقت منصة WATCH I البرومو التشويقي الثاني لمسلسل إمبراطورية ميم،  بطولة الفنان خالد النبوي ونور النبوي والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مسلسل إمبراطورية ميم

يكشف البرومو الثاني عن بعض أحداث المسلسل بصورة مشوقة، ويحرص على تكريم صناع مسلسل راجعين يا هوى وذلك خلال أحد اللقطات التي ظهرت في البرومو وتحمل عبارات كتابية مضمونها "من صناع مسلسل راجعين يا هوى".

وشارك في مسلسل راجعين يا هوى مجموعة من صناع مسلسل إمبراطورية ميم وهم الفنان خالد النبوي ونور النبوي والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج محمد سلامة.

 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

ويعتبر مسلسل إمبراطورية ميم من الأعمال التي تنافس خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وتدور أحداث المسلسل في إطار عائلي درامي حول الأب “مختار” الذي يجد نفسه مسئولاً عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته وعليه أن يواكب تفكيرهم.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة ومجموعة من الوجوه الجديدة، كما أنه مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، مع إضافة بعض المعالجات الكتابية من المؤلف محمد سليمان عبدالمالك وهو من إخراج محمد سلامة. 

مسلسل إمبراطورية ميم
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الجريدة الورقية