مصرع شاب انقلبت سيارة خاطفيه فى ترعة بالفيوم

لقى شاب بالفيوم مصرعه، انقلبت سيارة كان يستقلها ثلاثة اشخاص قاموا بخطفه فى ترعة، وتمكن أهالي عزبة "سالم جاد" التابعة لقرية المشرك قبلي دائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم من الإمساك بالثلاثة الذين كانوا يستقلون السيارة عندما لفت انتباههم استغاثات تخرج منها من شاب يستغيث بأهالي القرية بانه مخطوف.

قام الأهالى بمطاردة السيارة وأثناء ذلك ارتبك سائقها وسقطت السيارة في ترعة بحر البنات، ولقى الشاب المخطوف مصرعه غرقا داخل بينما تم انقاذ الثلاثة الاخرين و تسليمهم إلى أجهزة الأمن التى حررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان مدير امن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة بورود بلاغ من أهالي قرية سالم جاد بإنقلاب سيارة فى ترعة كان يستقلها عدة أشخاص وكانت تعلو منها صرخات إستغاثة لأحد الأشخاص بإنه مخطوف، ووجود متوفي ومصاب.

على الفور إنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الشواشنة وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة شاب يدعى "شهاب ف ع "٢٠ سنة وإصابة المتهم الأول وإنقاذه من داخل السيارة في مياه الترعة ويدعى"علي ع" من قرية الفلاح الغربي - المشرك قبلي ، ومحاولة هروب أثنين منها والامساك بهما وتم التعرف على هويتهما وهما "محمود ع ش" من قرية المشرك قبلي والثالث يدعى"مصطفى ح" من قربة غيضان بدائرة مركز الشواشنة وجميعهم بالعقد الثالث من عمرهم وتم تسليمهم لمركز شرطة الشواشنة.

وكشفت اقوال الأهالي أن السيارة كانت مسرعة وسمعوا صوت صرخات إستغاثة من أحد الشباب بجملة كان يرددها «إلحقوني أنا مخطوف» على أثر ذلك هرع الأهالي وراء السيارة وطاردوها محاولين إنقاذ الشاب إلا أن السيارة إنحرفت وإنقلبت في الترعة .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبشواي المركزي وتولت التحقيق فى الحادث.