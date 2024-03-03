الأفريقي التونسي يخرج من الكونفدرالية بسيناريو قاتل

ودع الأفريقي التونسي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بسيناريو قاتل بعد تعادله المخيب أمام أكاديميكا لوبيتو الانجولي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من البطولة.

كان الافريقي يحتاج للفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل أو تعادل ريفرز النيجيري مع دريمز الغاني، لكن حدث عكس ما هو متوقع.

دخل فريق الأفريقي المباراة وهو في رصيده 9 نقاط، وريفرز أيضا خلف دريمز المتصدر ب12 نقطة.

تعادل النادي الأفريقي بهدف لمثله على أرضه مع الفريق الانجولي، وكانت النتيجة بين ريفرز تشير للتعادل أيضا مع دريمز بهدف لكلاهما ما يجعل الفريق التونسي يصعد بفارق الأهداف الذي يأتي في صالحه.

لكن قبل نهاية اللقاء بلحظات قتل الفريق النيجيري فرص الأفريقي في التأهل بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل مع دريمز بهدف لمثله ما يعني تأهل الفريق التونسي بفارق الأهداف حال تساوي النقاط ب10 نقاط لكل منها.

لكن خطف كازي جدزويل هدف الفوز لصالح فريقه ريفرز يونايتد في الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي، ليخطف الفريق النيجيري بطاقة التأهل كوصيف من الأفريقي بسيناريو قاتل، ويحقق الثلاث نقاط، ليصبح 12 نقطة متساويا دريمز المتصدر بفارق الأهداف.