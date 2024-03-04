اليوم .. عزاء الفنان جميل برسوم بكنيسة الشهيد مارجرجس

أعلنت كنيسة الشهيد مارجرجس في دمنهور، عن أقامة جنازة الفنان جميل برسوم، اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة، بينما يقام العزاء في نفس اليوم في تمام الساعة 7 مساء، وغدا الثلاثاء.

ونشر الانبا بطرس دانيال، على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك" حيث كتب الراحة الأبدية، أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين، نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

كان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، منح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان جميل برسوم.

وشارك الفنان جميل برسوم مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وكان الفنان جميل برسوم كان كشف تفاصيل دخوله مجال الفن من خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى حيث قال : "كنت أدرس في المعهد العالى الزراعى وظللت عامين فيه ثم انتقلت لمعهد الفنون المسرحية، وكان والدى يريد أن أعلم في مهنة أحصل فيها على مرتب ومعاش فقلت له سأحصل على مرتب ومعاش ، وشاهدت الفنان محمود الحدينى وهو من جيلى وأحببت مجال الفن.

وتابع جميل برسوم :"تخرجت من معهد الفنون المسرحية وكانت دفعتى محمد كامل ومحمد العربى وسعاد نصر، وشاهدنى سمير العصفوري فجاء لى وطلب منى أن أحضر ورقى لمسرح الطليعة وعينت فيه ثم انتقلت للتمثيل في التليفزيون.