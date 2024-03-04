عاجل.. وفاة الفنان جميل برسوم

رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان جميل برسوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وفقًا لما أعلنه الأنبا بطرس دانيال، رئيس المهرجان الكاثوليكي.

ونشر الانبا بطرس دانيال ،على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك" حيث كتب الراحة الأبدية، أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين، نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

تكريم الفنان جميل برسوم

كان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، منح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان جميل برسوم.