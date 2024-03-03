القبض على عاطلين ضربا عامل توصيل في العبور

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وجاء ذلك لقيامهما بالتعدى على (عامل توصيل طلبات بإحدى المطاعم) بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان العبور والإستيلاء منه على (دراجة نارية "قيادته" - مبلغ مالى - هاتفه المحمول.

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وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .. وأرشدا عن المسروقات وأقرا بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم زكريا.م مما أسند إليه من حيازة الهيريون للإتجار فيه.

أصدرت الحُكم المحكمة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام حاز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه ليس من المقبول عقلاً ولا يُستساغ منطقاً أن يتواجد المُتهم وآخر سبق مُحاكمته في قارعة الطريق العام وفي وضح النهار حوالي الساعة 3:30م عياناً جهاراً ويقوم بالإتجار في المواد المخدرة عارضها على المارة دونا ثمة حذر أو حيطة وهي صفات يتصف بها تاجر المخدرات أكثر من غيره.