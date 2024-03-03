ضبط محاسب سرق خزينة بمحل عمله في المنوفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (محاسب بأحد المصانع كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

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وجاء ذلك لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة بداخلها مبلغ مالي من داخل المصنع محل عمله ونقلها بسيارة والإستيلاء على المبلغ المالى والتخلص من الخزينة بإلقائها بأحد المصارف المائية بدائرة مركز منشأة القناطر بالجيزة (تم إنتشالها) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .. كما أرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم أسامة.م بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتعدي على سيدة وحفيدها.

وتضمن الحكم براءة المُتهمة هدى.ع عما أسند إليها، وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمُتهمين أسامة.م وهدى.ع ومُتهمة سبق الحكم عليها بأنهم في يوم 3 فبراير 2022 بدائرة قسم البساتين ضربوا المجني عليها فتحية محمد مصطفى بأن انهال عليها المُتهمان الأول والثالثة ضرباً بأيديهم فأحدثوا بها الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وتخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 30 % حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم على النحو المبين بالتحقيقات.