الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف ملابسات سرقة شخص بالإكراه في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات إدعاء أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة سرقة من قِبل مجهولين بالجيزة.

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ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من(شريك بمصنع بلاستيك - كائن بمدينة السادات المنوفية) بأنه حال سيره بسيارة قيادته (مستأجرة) بدائرة القسم فوجئ بـ 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى"بدون لوحات معدنية" ، بحوزة أحدهم سلاح نارى (طبنجة) ، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى (5,650 مليون جنيه"سبق تحصيله من أحد عملائه").

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المُبلغ.. وبإعادة مناقشته أقر بإختلاقه الواقعة بسبب قيامه بتحصيل مبلغ (4,1 مليون جنيه)من 4 أشخاص محددين لتغييرها للعملة الأجنبية من (عاطل - مقيم بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة)نظير تحصله على فارق فـى السعر ، وعقب تسليمه المبالغ للأخير بالإضافة إلى مبلغ  (3 مليون جنيه) خاصة به "تم ضبطه لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى" ، ولدى مطالبة أصحاب المبالغ المالية إدعى بتعرضه للسرقة لإيهامهم بسرقة أموالهم.

  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المُشدد 5 سنوات لطبيبٍ مُتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية. 

ونص الحُكم على مُعاقبة الطبيب مصطفى.ر بالسجن المُشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لما نُسب إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أنه وآخرين سبق الحُكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مُستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.

وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها آية يستحيل برؤها اقدر بحوالي 15 %.

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