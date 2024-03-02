جرائم زوجية نسجت تفاصيلها أساليب شيطانية..لبن بطعم الهيروين

تصل العلاقة بين الأزواج في بعض الأحيان لنقطة اللاعودة، ويُصبح افتراق المسارات واجباً، ولكن إبليس يرغب دوماً في الوصول بالإجرام لأقصى درجاته، فتحدث الكارثة حينما يُنصت لوسوسته بنو البشر.

كثيرة هي القصص التي وثقتها سجلات الجرائم بمدادٍ أحمر بلون الدم، كان البطل الشرير فيها زوج قرر في لحظة غضب جنونية التخلص من شريكة العُمر بأبشع سيناريو مُمكن.

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وخلال السطور المُقبلة نسرد بعضاً من القصص المُروعة التي نسج الشيطان تفاصيلها ببراعة في لحظة غاب فيها العقل والضمير:

لبن بطعم الهيروين

القصة الأولى تأتينا من ولاية ميتشيجان الأمريكية التي شهدت واقعة مروعة في 2014 كان بطلها الشرير رجل في بداية عقده الخامس.

شك الرجل في سلوك زوجته، وقبل أن يتبين من حقيقة أمرها قرر أن يُزهق روحها لتذهب بلا رجعة، تاركاً الحسرة والمرارة لكل من تعامل معها يوماً.

وأكدت تقارير أن الزوجة الراحلة كانت لتوها قد وضعت رضيعاً يبلغ من العُمر 4 شهور فقط لحظة وفاتها، ووصل الشطط بالمُجرم درجة الظن بأنه ليس الوالد الحقيقي للطفل.

البشع في القصة أن الرجل قرر إزهاق روح زوجته بأسلوبٍ جبانٍ، حيث لم يتفتق ذهنه بأي فكرة سوى وضع مسحوق الهيروين في الحليب وحبوب الإفطار الخاصة بالمجني عليها.

الجاني والضحية

لحم مسموم

الحكاية التالية تأتينا من البرازيل، وفيها أقدم رجل على إزهاق روح زوجته السابقة بأسلوبٍ شيطاني خبيث أودى بحياة فلذة كبده أيضاً.

ووقعت الحادثة في مدينة إتابيما البرازيلية في سبتمبر 2020، وكان الدافع ورائها هو معرفة الجاني أن طليقته على علاقة برجلٍ آخر.

وأكدت تقارير محلية أن الراحلة جوسيلي لوبيز فارقت الدُنيا عقب تناولها وجبة لحم مسموم قدمها لها طليقها.

وأفادت المصادر أن الراحلة قامت بإرضاع طفلها عقب تناول الوجبة، وتبين أن لبن الرضاعة تسمم بسبب السم الذي أكلته مع اللحم.

وحينما شعرت السيدة بالإعياء بسبب اللحم المسموم عرض عليها أن ينقلها إلى المستشفى، ليُتم جريمته وينقل ضحيتيه لغابة بعيدة دفنهما فيها بعد أن فارقا الحياة.

وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي أقر بتعمده إزهاق روح زوجته، ولكنه شدد على أنه لم يكن يعلم أن السم سينتقل للطفل عن طريق الرضاعة.

الجاني وضحيتيه

سم يُلوث المياه الغازية

وبالانتقال إلى مصر فإن الحوادث من هذا النوع مُتعددة ومُتكررة، ومن بينها على سبيل المثال ما صدم أهالي مُحافظة المنيا خلال الشهور القليلة الماضية.

وكانت مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطاراً في مارس 2023 بشأن قيام عامل زراعة بالتخلص من زوجته، وجاء ذلك عن طريق دس السم في عبوة مياة غازية قدمها لها.

وتجري الآن مُحاكمة المُتهم أمام محكمة جنايات المنيا، وينتظر الشارع المنياوي معرفة ما ستؤول إليه جلسات المُحاكمة.

عنف أسري

جزار العامرية

الجريمة التالية تأتينا من محافظة الإسكندرية، وتحديداً منطقة العامرية التي شهدت واقعة مأساوية بشعة بكل تفاصيلها.

وبحسب البلاغ الوارد لمديرية أمن الإسكندرية في يوليو الماضي فقد نشب مشادة كلامية بين الراحلة منال – 30 سنة وزوجها أمين – 45 سنة ويعمل جزاراً في المنطقة بسبب خلاف زوجي كان يجدر به أن يكون عابراً.

واستعرض الجاني عضلاته على المجني عليها، وانهال عليها ضرباً باستخدم عصا خشبية، وقام بتقييد حركتها بساتخدام حبل.

وظلت الراحلة تنزف الدماء الغزيرة دون أن تُغيثها يد العون حتى أقدم الجاني على إتمام جريمته بصعقها كهربائياً !، وفارقت السيدة الحياة تاركةً خلفها طفلة في عُمر الظهور كُتب عليها اليُتم الأبدي.