نافذة مفتوحة تُنقذ سيدة من الخاطف المجنون.. تفاصيل مُثيرة

أسعفت العناية الآلهية سيدة من مصير قاتم بعد أن قادها الحظ العاثر للسير على طريق الخاطف المجنون الذي ظن أن بساعديه سيُطوع العالم بأكمله ليكون في خدمته.

صرخت السيدة بنبرة أنين مكتومة ولكنها كانت كافية جداً لتمنع مُخطط الشر من إكمال فصوله السوداء.

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وقعت الجريمة في مدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا الأمريكية حينما طاردت الشرطة سيارة يقودها رجل، وكانت برفقته سيدة تجلس على مقعد الركاب بجانبه، شعرت المجني عليها بخطرٍ يُهدد أمانها فاستغلت نافذة مفتوحة في السيارة لتطلب عبرها النجدة.

العناية الآلهية تُخلص سيدة من أنياب المُجرم المجنون

وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن دورية للشرطة استمعت للسيدة وهي تصرخ عبر النافذة المفتوحة :"ساعدوني ساعدوني".

وقامت سيارات الشرطة بعدها بمُطاردة سيارة الخاطف عبر طريقٍ سريع، وأسفرت المُلاحقة عن اصطدام السيارة بسيارة اخرى ليتم القبض عليه.

ولفت التقرير إلى أن الشرطة أكدت أن الجاني ويُدعي فاوتش برات – 28 سنة ظل يصيح حين القبض عليه :"هذه السيدة يجب أن تموت اليوم"، وحاول بعد ذلك خنق المجني عليها، قبل أن يتم نقله لمقر الاحتجاز.

المُجرم

وقالت الشرطة أن الجاني والمجني عليها في علاقة صداقة، وكانا في رحلة بين ولايتي إلينوي وكاليفورنيا.

ووجهت جهة الإدعاء تهمة مُحاولة إنهاء الحياة والخطف للجاني، فضلاً عن العنف والتهديد باستخدام القوة البدنية، علاوة على قيادة السيارة مُخالفاً قواعد السلامة.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن دوافع الجاني، وسيتم الكشف عن هوية المجني عليها، وسيكون من الضروري معرفة رواية الضحية للأحداث.

كما ستشهد الفترة المُقبلة بدء مُحاكمة المُتهم وتقديم أدلة الإسناد، وسيكون أمام الجاني وفريق دفاعه فرصة تفنيد الإتهامات والرد عليها.