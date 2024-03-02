شريكة الشر تدفع الثمن الباهظ.. القصاص لضحية مُخطط الغدر

حينما تتآمر النفوس المُعتلة بهدف تحقيق هدف إجرامي واحد، يكون من العدل أن يُبصر العالم مطرقة القصاص وهي تنال من المُخططين للجريمة ومُنفذيها والمُتسترين عليها، على حد السواء.

التطور الأبرز في قصتنا اليوم نشرته مجلة بيبول الأمريكية التي أكدت أن المحكمة المختصة في أمريكا أدانت السيدة ميشيل تروكونيس – 49 سنة بتُهمة التآمر لإزهاق روح المجني عليها جينيفر دولوس في 2019.

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وأشار تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية إلى أن ميشيل مُدانة بمُساعدة صديقها الراحل فوتيس دولوس في جريمة إزهاق روح الراحلة زوجته السابقة جينيفر.

وتُواجه المُتهمة إمكانية إنزال حُكم السجن 50 سنة في حقها حينما تُحدد المحكمة فترة العقوبة في جلسة لاحقة.

الراحل فوتيس - مُدبر الجريمة

تفاصيل الجريمة

وأشارت تقارير محلية إلى أن الجاني الراحل فوتيس دولوس هاجم المجني عليها يوم الجريمة بعد عودتها إلى المنزل بعد أن أوصلت أطفالها للمدرسة، وقام بتقييدها بالقيود البلاستيكية، وعقب إتمام جريمته أخفى الجثمان.

وكان المُقربون من الضحية قد أبلغوا بفقدانها في نهاية مايو 2019، وُوجهت أصابع الاتهام للجاني الزوج فوتيس، ولاحقته أيضاً تُهمة التخلص مع الجثمان بمُساعدة ميشيل المُدانة حديثاً.

المُثير في القصة أن الجاني تجرع من الكأس المُر الذي شربت منه الضحية، وذلك بعد أن مات مُنتحراً في عُمر الثانية والخمسين في يناير 2020 قبل أن تتم إدانته.

وبحسب تقارير محلية فقد عثرت السلطات على الملابس التي كانت ترتديها الضحية يوم الجريمة بما في ذلك قميص غارق في الدماء.

جينيفر - السيدة الراحلة “المجني عليها”

كاميرا المراقبة تلتقط طرف الخيط

وأشارت التقارير إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت ميشيل وهي تجلس في مقعد الراكب بشاحنة الزوج الجاني أثناء قيامه بإلقاء أكياس القمامة التي تحوي دلائل جُرمه.

وذكرت مُربية الأطفال الخاصة بعائلة المجني عليها أن المُدانة ميشيل كانت على علاقة بالراحل فوتيس بينما كان لايزال مُتزوجاً بالراحلة جينيفر.

البشع في الأمر أن أحد زُملاء الجاني فوتيس في العمل أكد أن ميشيل كانت تُصرح علناً أنها ستقضي على غريمتها جينيفر، وأكد أنها هددت في أكثر من مُناسبة بإزهاق روحها.

ميشيل تروكونيس - المُتهمة بالتستر والمُساعدة

سؤال لايزال بحاجة لإجابة

لم يتم العثور على جثمان الضحية حتى الآن، ولاتزال الشرطة وجهات البحث تُواصل جهود استكشاف بقايا الراحلة.

وكانت الضحية أم لخمسة أطفال، وساءت علاقتها بزوجها الراحل "مُدبر الجريمة" قبيل الوفاة، ودخلا في نزاعٍ قضائي حول حضانة الأطفال.