بطل المُصارعة يواجه اتهاماً بإزهاق روح زوجته.. ما القصة ؟

عاد اسم بطل المُصارعة الشهير بيلي جاك هاينز لتصدر العنواين الرئيسية، ليس بسبب بطولاته على حلبة النزال كما كان مُعتاداً، ولكن لأن أصابع الاتهام مُوجهة إليه في واقعة إنهاء حياة زوجته

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن السلطات تحتجز حالياً بطل المُصارعة السابق هاينز- 70 سنة في مركز احتجاز بولاية أوريجون بعد توجيه اتهام إنهاء حياة زوجته جانيت بيكرافت – 85 سنة التي وُجدت ميتة في منزلهما.

الضحية جانيت بيكرافت

اقرأ أيضاً: جريمة على حافة الجسر.. بطل أولمبي يتخلص من حبيبته لسببٍ صادم

ويُواجه بطل المُصارعة تُهمة إنهاء الحياة من الدرجة الثانية، فضلاً عن الاستخدام غير الصائب للسلاح.

وأشارت تقارير محلية إلى أن القصة بدأت حينما ورد للشرطة بلاغ بخصوص وقوع حادثة إطلاق نار داخل منزلٍ في مدينة بورتلاند.

بطل المصارعة المتهم بإنهاء حياة زوجته

وقالت الشرطة إن هاينز كان في المنزل لحظة وصول قواتها لفحص البلاغ الوارد إليهم بشأن واقعة إطلاق النار، ولكنه لم يتعاون معهم.

وأكد رجال الشرطة على أن المُتهم كان بحوزته سلاحاً نارياً في وقت التدخل.

وأكد أحد جيران منزل الضحية على أنها كانت تعاني من مرض الخرف قبيل وفاتها، فيما كان هاينز قد خضع لعناية طبية في وقتٍ سابق للجريمة بسبب سقوطه بشكلٍ خاطيء.

وستكشف الأيام المُقبلة عن المزيد من التفاصيل بشأن الجريمة، وستُجيب عن السؤال بشأن دوافع بطل المُصارعة السابق.

وسيكون من المُثير مُتابعة جلسات المحاكمة التي بالتأكيد ستشهد الكثير من المفاجآت، وستنتهي بإنزال حكم القصاص العادل.