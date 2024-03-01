السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ليلة إسدال الستار في حياة عائلة كاملة..نوبة جنون تحصد الأرواح

بوابة الوفد الإلكترونية

رفع العقل  راية الاستسلام البيضاء  في ليلة قاتمة غاب عنها القمر، تسلم الشيطان زمام الأمور، وأخذ يُوسوس لبطلة قصتنا حتى أفقدها القدرة على التحكم في أمورها فحدثت الكارثة المروعة. 

الجنون يحصد روحين في عُمر الزهور ! 

تأتينا القصة المروعة من ولاية ويسكونسن الأمريكية التي شهدت قيام الشابة جيسيكا جيسمون- 34 سنة بفتح النار على أفراد عائلتها. 

اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
 

txt

جريمة دبرها الشيطان..رجل يُنهي حياة زوجته بجرعة هيروين سامة

txt

نشالة موبايلات تكشف سر مجنون النساء ذي اليدين المُلطختين

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن نيران الجنون نالت من ابنة الجانية وتُدعى ميا- 8 سنوات، فضلاً عن ابنها ميجور لاسي روبينسون – 5 سنوات ليفارقا الحياة مُتأثرين بإصابتيهما.

ولفت التقرير إلى أن الجريمة وقعت يوم 18 فبراير الماضي حينما التقطت الجانية سلاحاً نارياً وهاجمت في البداية والد أبنائها الذي يبلغ من العُمر 31 سنة، ولكنه لم يُفارق الحياة بعد أن نجحت جهود الإسعاف في إنقاذ حياته.

المجني عليهما 

ونقل الإسعاف المجني عليه إلى أن المستشفى، وتم إجراء الفحوصات الطبية عليه داخل وحدة الرعاية المُركزة، قبل أن يُصبح في حالة جيدة في النهاية. 

البشع في القصة أن الجانية بعد أن أتمت جريمتها النكراء وجهت فوهة السلاح الناري تجاه نفسها وأزهقت روحها أيضاً لتلحق بفلذتي كبدها. 

وعبر ذوي الضحايا عن صدمتهم بعد الجريمة، ووصفوا الطفلين بأنهما كانا روحين نابضتين بالحياة، وكانت إمكانياتهما لا محدودة وينشران الفرح والسعادة في كل مكان. 

وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الجريمة المروعة، والأسباب المُحتملة لحدوثها. 

كما سيكون من المفيد معرفة إذا كانت الأم الجانية كانت تُعاني من أزمات نفسية واجتماعية قبيل يوم الجريمة

الجانية

مواد متعلقة

جريمة دبرها الشيطان..رجل يُنهي حياة زوجته بجرعة هيروين سامة

الاثنين..مُحاكمة 6 مُتهمين في "خلية الحدائق"

الأحد.. مُحاكمة 17 مُتهماً في “الخلية الإعلامية”

الأب الشرير ينال الجزاء العادل..العدالة تقتص للجميلة ضحية القسوة

نشالة موبايلات تكشف سر مجنون النساء ذي اليدين المُلطختين

غداً .. إعادة محاكمة متهم في "خلية السويس الإرهابية"

غداً..الحُكم على مُتهمٍ في "أحداث عنف الزيتون"

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش كرداسة

الجريدة الورقية