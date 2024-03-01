ليلة إسدال الستار في حياة عائلة كاملة..نوبة جنون تحصد الأرواح

رفع العقل راية الاستسلام البيضاء في ليلة قاتمة غاب عنها القمر، تسلم الشيطان زمام الأمور، وأخذ يُوسوس لبطلة قصتنا حتى أفقدها القدرة على التحكم في أمورها فحدثت الكارثة المروعة.

الجنون يحصد روحين في عُمر الزهور !

تأتينا القصة المروعة من ولاية ويسكونسن الأمريكية التي شهدت قيام الشابة جيسيكا جيسمون- 34 سنة بفتح النار على أفراد عائلتها.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن نيران الجنون نالت من ابنة الجانية وتُدعى ميا- 8 سنوات، فضلاً عن ابنها ميجور لاسي روبينسون – 5 سنوات ليفارقا الحياة مُتأثرين بإصابتيهما.

ولفت التقرير إلى أن الجريمة وقعت يوم 18 فبراير الماضي حينما التقطت الجانية سلاحاً نارياً وهاجمت في البداية والد أبنائها الذي يبلغ من العُمر 31 سنة، ولكنه لم يُفارق الحياة بعد أن نجحت جهود الإسعاف في إنقاذ حياته.

المجني عليهما

ونقل الإسعاف المجني عليه إلى أن المستشفى، وتم إجراء الفحوصات الطبية عليه داخل وحدة الرعاية المُركزة، قبل أن يُصبح في حالة جيدة في النهاية.

البشع في القصة أن الجانية بعد أن أتمت جريمتها النكراء وجهت فوهة السلاح الناري تجاه نفسها وأزهقت روحها أيضاً لتلحق بفلذتي كبدها.

وعبر ذوي الضحايا عن صدمتهم بعد الجريمة، ووصفوا الطفلين بأنهما كانا روحين نابضتين بالحياة، وكانت إمكانياتهما لا محدودة وينشران الفرح والسعادة في كل مكان.

وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الجريمة المروعة، والأسباب المُحتملة لحدوثها.

كما سيكون من المفيد معرفة إذا كانت الأم الجانية كانت تُعاني من أزمات نفسية واجتماعية قبيل يوم الجريمة