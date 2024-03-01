جريمة دبرها الشيطان..رجل يُنهي حياة زوجته بجرعة هيروين سامة

أراد رجل أن يتخلص من زوجته فلم يُرشده شيطان عقله سوى للحل المأساوي، كان يُمكن أن تفترق المسارات بسلامٍ وود، ولكن إبليس لا ترق له هذه النهايات، وهمس في أذن بطل قصتنا الشرير حتى أتم جريمته النكراء.

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وقعت القصة الحزينة في ولاية ميتشيجان الأمريكية في 2014، وذلك حينما أقدم جيسون توماس هاريس – 49 سنة بإزهاق روح زوجته كريستينا تومبسون هاريس حينما كانت تبلغ من العُمر 36 سنة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المُدان قام بوضع مسحوق من عقار الهيروين المُخدر في الحليب وحبوب الإفطار الخاصة بزوجته في الليلة التي فارقت الحياة فيها.

الجاني في المحكمة

وأدانته المحكمة بمُحاولة تأجير مُجرم لإزهاق روح زوجته، وكان يُخطط لدفع أجرة المُجرم وقدرها 10 آلاف دولار من قيمة بوليصة التأمين على حياتها.

سيدة تفقد حياتها على يد شريك العُمر !

وكان المُحققون يعتقدون في البداية أن واقعة الوفاة نتجت عن جرعة زائدة من المُخدر بشكلٍ عرضي، ولكن السلطات بدأت في التحقيق بشكلٍ مُكثف لكشف إذا ما كانت الجريمة تمت بفعل فاعل بعد أن تلقت بلاغات من أصدقاء الضحية والجاني حول سوء العلاقة بينهما في الأيام الأخيرة لحياتها.

وأشار المُقربون من العائلة إلى أن الزوج المُجرم كان يعتقد أن زوجته تخونه، بل وصل من الشطط أن اعتقد أنه ليس والد ابنهما الذي كان يبلغ من العُمر 4 شهور وقت وفاة والدته.

وقضت المحكمة المُختصة بعقاب المُجرم بالسجن المؤبد بدون إمكانية للإفراج المشروط.

وكان التطور الأخير في القصة هو رفض محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به المُدان، وقامت بتأييد حُكم أول درجة.