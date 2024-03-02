لماذا لم تنخفض الأسعار بعد وصول الـ10 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد وصول 10 مليار دولار، من صفقة رأس الحكمة.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن الأسعار بدأت في الانخفاض بالفعل، موضحا أن كافة السلع المستوردة أو لديها مدخلات إنتاج من الخارج، كان يتم تسعيرها على أساس السوق الموازية.

شعور المواطن بانخفاض السلع المستوردة سيستغرق وقتا

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك العديد من السلع انخفض سعرها بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، عندما تتمكن الدولة من توحيد سعر الصرف، فأن الأسعار ستنخفض بصورة أكبر، مشيرا إلى أن شعور المواطن بانخفاض السلع التي لها مكون بشأن استيراده من الخارج سيستغرق وقتا.

ومن جانبه، قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بعمل تطوير كبير في البنية التحتية، فلولا مشروعات البنية التحتية ما حدث الاستثمارات الكبرى التي نشهدها خلال الفترة الحالية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " فرصة جديدة"أن الجميع ينتظر الكثير من الاستثمارات، مضيفا أن الاقتصاد المصري، قوي وواعد، حتى إذا جاءت الاستثماراتمتأخرة، ولكن سيفتح الأبواب لكل المستثمرين.

تأثير صفقة رأس الحكمة بدأ تظهر في بعض السلع



ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن تأثير صفقة رأس الحكمة، بدأ تظهر في بعض السلع، قائلا: "بعض السلع تنخفض، والفترة المقبلة ستنخفض أكثر، والجميع من المواطنين ينتظر الكثير من الانخفاضات".

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: "الأموال التي دخلت الدولة من خلال الصفقة، ستؤثر على الأسواق وستنخفض الأسعار، وخلال الفترة المقبلة سيتم القضاء على الدولار بالسوق السوداء، والجميع شاهد حجم الانخفاض في قيمة الدولار أمام الدولار بالسوق السوداء".

تسديد مبلغ 10 مليارات دولار، من قيمة الدين الخارجي

وأوضح أن الدولة قامت بتسديد مبلغ 10 مليارات دولار، من قيمة الدين الخارجي، والفترة المقبلة سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال شهرين، وسيكون إجمالي ما يدخل مصر حوالي 35 مليارات دولار".